В "Межигорье" поселился герой мемов – Ждун

07.06.2017 14:05

Скульптура сделана из легкого пластика и пользуется большой популярностью у гостей бывшей резиденции Януковича. В бывшем поместье экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", рядом с Хонкой, появилась новая симпатичная скульптура знаменитого героя мемов и фотожаб – Ждуна (копия работы художницы из Нидерландов). "Он сделан не из камня, а из какого-то легкого материала. Внутри, скорее всего, пустой", – рассказал нам один из посетителей Роман.

По словам коменданта "Межигорья" Дениса Тарахкотелика, скульптуру создали молодые мастера из специального пластика, а установили в резиденции около двух месяцев назад. Уверяют, авторские права не нарушены. Ждун не будет сидеть на одном месте, а будет "путешествовать" по территории.

Отметим, что скульптура пользуется популярностью у гостей "Межигорья" – возле нее охотно фотографируются туристы.

Источник segodnya.ua