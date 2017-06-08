Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз

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08.06.2017 20:18
Канада обещает рассмотреть вопрос возможного упрощения визового режима для украинцев
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук.
По словам Ващука, после изучения успеха безвизового режима с ЕС для украинцев, который заработает уже с 11 июня, Канада также готова подумать над тем, чтобы упростить визовый режим для граждан Украины.
«Мне кажется, что третьим странам, таким как Канада, нужно будет присмотреться к внедрению и успеху этого режима, и тогда мы уже сможем соответственно отрегулировать свой подход», – отметил Ващук.
Напомним, как писала ранее Politeka, 7 июня Украина и Швейцария подписали соглашения о визовой либерализации и о реадмиссии.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Канада, безвизовый режим
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