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Бойцов ВСУ обстреляли из реактивной артиллерии: есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки боевики 71 раз открывали огонь, из них почти 30 обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий двое украинских защитников погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
Пророссийские вооруженные бандформирования не прекращают применять оружие против подразделений ВС Украины фактически вдоль всей линии разграничения сторон.
Приморское направление. Здесь зафиксировано 28 случаев использования оружия боевиками.
За прошедшие сутки к вечеру боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Чермалык из реактивных систем залпового огня. Там же, а также вблизи Широкиного, противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия наемники открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Павлополя, Водяного и Марьинки.
Значительно активизировались НВФ на этом направлении уже под вечер. В частности, трижды они вели огонь в районе Красногоровки из минометов калибра 82 мм. Из таких же минометов, а также БМП, обстреляли укрепления украинских воинов у Старогнатовки. А с наступлением ночи наемники неизменно применяли гранатометы и стрелковое оружие различных калибров в районе Широкиного, Водяного, Гнутового, Талаковки, Березового, Павлополя и Марьинки.
Донецкое направление. На этой части фронта незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины.
Неизменно напряженным участком на этом направлении остаются южный и восточный пригороды Авдеевки. Там боевики вчера, особенно вечером, осуществляли плотные обстрелы позиций сил АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, зенитных установок и пехотного вооружения. Также из минометов различных калибров оккупанты били в районе Троицкого. Кроме того, противник применял 82-мм минометы вблизи Зайцевого, Луганского и Невельского. Там же вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, а время от времени из вооружения БМП.
Луганское направление. Как отметили в штабе, на этой части фронта 7 июня обстановка была напряженная, однако до захода солнца ситуация относительно стабилизировалась. Всего за сутки здесь зафиксированы 22 факта применения противником оружия.
В течение дня наиболее интенсивно и плотно боевики вели огонь из тяжелого артиллерийского вооружения в районе Крымского и Новтошковского. Под минометные обстрелы также попали позиции, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной, Троицкого, Катериновки, Новозвановки и Орехового. Используя вооружение меньшей мощности, пророссийские бандформирования прибегали к провокациям в районе станции Донец, Станицы Луганской и Новозвановки.
Как сообщалось, на Луганщине российско-террористические вооруженные формирования совершали попытки захватить опорные пункты сил АТО, но понесли потери, 11 боевиков уничтожены.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, ранение, погибший, обстрел, артиллерия, ВСУ
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