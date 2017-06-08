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Большинство украинцев выступили против визового режима с Россией
Очень интересные результаты опроса предоставили сотрудники центра «София». Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, более 51 процента опрошенных украинцев заявили о том, что они не поддерживают введение визового режима с Россией.
Из всех опрошенных респондентов почти 38 процентов заявили, что они выступают категорически против таких мер, еще почти 14 процентов украинцев сказали, что, скорее, не поддержат визовый режим. Однако 39 процентов заявили, что выступают за визовый режим, и из числа этих респондентов более двадцати процентов, скорее, поддержат инициативу, еще почти 19 процентов считают, что визовый режим нужно ввести обязательно.
Чуть больше 9 процентов украинцев пока затрудняются с ответом. Опрос проводился с 26 мая по 1 июня во всех областях Украины (за исключением Крыма и неподконтрольной властям территории Донецкой и Луганской областей). В нем приняли участие 1217 совершеннолетних респондентов методом личного интервью на дому. Статистическая погрешность опроса не превышает 3 процентов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, визовый режим
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