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Через російську мову у Херсонській області оштрафували вісім ресторанів
У Херсонській області до восьми ресторанів застосували стягнення за порушення вимог закону України «Про мови». Як передає replyua.net, про це повідомляється на сайті Держспоживчслужби. Скарги на заклади подала одна і та ж людина, яка заявила, що господарюючі суб'єкти порушують вимогу чинного законодавства про мови, а саме: інформація, зазначена в меню, на виставкових ярликах, в касових чеках, викладена російською мовою, персонал закладів ресторанного господарства при обслуговуванні клієнтів спілкується російською мовою.
Варто зазначити, що під час перевірки факти, зазначені в скарзі, підтвердилися. До всіх ресторанів застосовані адміністративно-господарські стягнення, передбачені ст. 23 закону України «Про захист прав споживачів». Вісім осіб притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ч. 1 ст. 155 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».
Раніше на мінський ресторан швидкого харчування «Бургер Кінг» подали в суд через незнання його працівником білоруської мови. Цей випадок трапився, коли мешканець Мінська Анатолій Новиков зайшов до ресторану і звернувся до касирки по-білоруськи, а вона відповіла, що не розуміє його. Клієнт попросив допомогти, але адміністратор заявила, що співробітники не зобов'язані знати білоруську мову. Після цього Новіков залишив білоруською мовою запис в книзі скарг і пропозицій, на яку отримав російськомовну відповідь - це порушення закону про звернення громадян.
Теги: Донбасс, рестораны, русский язык, штраф
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