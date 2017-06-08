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Финансисты рассказали, чего ждать от доллара этим летом
08.06.2017 14:15
Летом 2017 года гривня укрепит свои позиции к доллару США, и он будет торговаться на уровне 26 грн/$ и ниже.
Об этом свидетельствует прогноз аналитиков "Альпари", передает Обозреватель.
Эксперт компании Вадим Иосуб отметил, что подорожания американской валюты следует ожидать не раньше, чем во втором полугодии, однако это не произойдет резко. По его оценкам, максимальная отметка, до которой может дорасти доллар, — 26,5-27 грн/$.
Вместе с тем, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий считает, что в ближайшие недели доллар наоборот пойдет вверх (до 27 грн/$) из-за снижения объемов производства стали, что оказывает негативное влияние на цены международных рынков.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, финансы, лето, курс валют
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