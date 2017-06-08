Последние новости раздела
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос
08.06.2017 19:30
Президент Украины Петр Порошенко заблокировал законопроект, который делает возможным смену главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Натальи Корчак.
Об этом сообщил Апострофу депутат, который входит в коалицию и пожелал остаться неизвестным.
Отмечается, что президент не желает снимать с должности главы НАПК Наталью Корчак, а также руководителя аппарата НАПК Игоря Ткаченко.
Законопроект, который создает условия для смены главы НАПК, депутатам уже трижды не удается внести в повестку дня парламента.
Наибольшее количество депутатов, которые не поддержали включение этого вопроса в повестку в пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко".
Источник: http://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Порошенко
Читайте также:
- Святослав Вакарчук предложил модель будущего для Украины
- Судьбу конституционной реформы будет решать донецкий судья
- Мнение: в Кремле начнут готовить новую концепцию колонизации Украины или просчеты Путина по операции "Новороссия"
- Как Украине выскочить из российского сценария - журналист
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- Журналист: на Геращенко завели дело за измену Родине
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”