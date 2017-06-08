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Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос

08.06.2017 19:30
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Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос

Президент Украины Петр Порошенко заблокировал законопроект, который делает возможным смену главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Натальи Корчак.

Об этом сообщил Апострофу депутат, который входит в коалицию и пожелал остаться неизвестным.

Отмечается, что президент не желает снимать с должности главы НАПК Наталью Корчак, а также руководителя аппарата НАПК Игоря Ткаченко.

Законопроект, который создает условия для смены главы НАПК, депутатам уже трижды не удается внести в повестку дня парламента.

Наибольшее количество депутатов, которые не поддержали включение этого вопроса в повестку в пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко".

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Порошенко
 
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