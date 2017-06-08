Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос

08.06.2017 19:30

Президент Украины Петр Порошенко заблокировал законопроект, который делает возможным смену главы Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Натальи Корчак.

Об этом сообщил Апострофу депутат, который входит в коалицию и пожелал остаться неизвестным.

Отмечается, что президент не желает снимать с должности главы НАПК Наталью Корчак, а также руководителя аппарата НАПК Игоря Ткаченко.

Законопроект, который создает условия для смены главы НАПК, депутатам уже трижды не удается внести в повестку дня парламента.

Наибольшее количество депутатов, которые не поддержали включение этого вопроса в повестку в пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Источник: http://from-ua.com