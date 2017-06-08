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Кабмин Украины отменил госрегулирование цен на продукты питания

08.06.2017 15:25
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Кабмин Украины отменил госрегулирование цен на продукты питания

Кабинет Министров Украины окончательно отменил государственное регулирование цен на продукты питания, сообщает Телеканал новостей «24».
Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня. Главная цель изменений – снижение административного давления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции. Постановление вступит в силу с 1 июля 2017 года.
В Кабмине прогнозируют, что такое решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.
Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%, а также на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.
С 1 октября Кабмин уже отменял государственное регулирование цен на продукты в тестовом режиме на три месяца. В течение этого времени цены, которые регулировались, росли не больше, чем обычно. Стремительного роста цен после отмены регулирования – не произошло.



Теги: Кабинет министров, цена, продукты
 
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