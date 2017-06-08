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Крушение лайнера с пассажирами: назвали число погибших
08.06.2017 07:25
На борту транспортного Shaanxi Y-8, который перевозил семьи военнослужащих, было 108 пассажиров и 14 членов экипажа
Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.
По данным оборонного ведомства, на борту лайнера Shaanxi Y-8 ВВС Мьянмы, который потерпел крушение над Андаманским морем, находилось 122 человека, включая 15 детей.
Борт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, перевозил военнослужащих и их семьи — всего 108 пассажиров, а экипаж состоял из 14 человек.
Напомним, как писала ранее Politeka, что связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолет пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем. К поисковым работам подключились катер и авиация, вскоре обломки лайнера были найдены в акватории Андаманского моря.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Life.ru
Теги: Донбасс, лайнер, авиакатастрофа, крушение
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