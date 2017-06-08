Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Крушение лайнера с пассажирами: назвали число погибших

08.06.2017 07:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Крушение лайнера с пассажирами: назвали число погибших
На борту транспортного Shaanxi Y-8, который перевозил семьи военнослужащих, было 108 пассажиров и 14 членов экипажа
 
Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

По данным оборонного ведомства, на борту лайнера Shaanxi Y-8 ВВС Мьянмы, который потерпел крушение над Андаманским морем, находилось 122 человека, включая 15 детей.

Борт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, перевозил военнослужащих и их семьи — всего 108 пассажиров, а экипаж состоял из 14 человек.

Напомним, как писала ранее Politeka, что связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолет пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем. К поисковым работам подключились катер и авиация, вскоре обломки лайнера были найдены в акватории Андаманского моря.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на Life.ru



Теги: Донбасс, лайнер, авиакатастрофа, крушение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх