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МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"

08.06.2017 21:38
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МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"

Международные партнеры должны поднять вопрос политзаключенных и потребовать прекращения притеснений в Крыму

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что Россия превратила оккупированные территории Крыма и Донбасса в пространство бесправия.

"Правозащитники и МИД Украины: Россия превратила оккупированные территории в пространство бесправия – похищение, убийства, запугивания, карательная психиатрия", – заявил Макеев.

Также дипломат призвал международных партнеров поднять вопрос политзаключенных и потребовать прекращения притеснений в Крыму на встречах с представителями РФ.

Кроме того, Макеев отметил, что МИД Украины поддерживает призывы украинских правозащитников к международным партнерам Украины относительно санкций против РФ за нарушение прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, оккупация
 
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