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Новый газовый скандал может ударить по рейтингам Тимошенко - эксперт
''Решение стокгольмского арбитража стало серьезной й проблемой для штаба «Батькивщины» и разрушает один из базовых электоральных образов Юлии Тимошенко'' - так ответил на вопрос о политических последствиях решения по газовому контракту политолог Владимир Фесенко.
''Оно вновь актуализировало вопрос о политической ответственности Ю.Тимошенко за газовые проблемы Украины. В течение нескольких последних лет команда Тимошенко тщательно строила имиджевую линию борцов против повышения тарифов, против высоких цен на газ и за интересы малообезпеченных избирателей. Данная тактика была достаточно результативной, и в последнее время и партия «Батькивщина», и ее лидер находились среди лидеров электоральных рейтингов. Именно поэтому решение стокгольмского суда и длительные публичные обсуждения этого контракта могут стать потенциальным риском для рейтингов Ю.Тимошенко. Контракт признано невыгодным для Украины, несколько пунктов объявлено незаконными, а среди политиков звучат обвинения в сдаче национальных интересов и подозрения в коррупционных действиях. Теперь в общественном сознании значительную долю ответственности за газовые проблемы Украины будет нести именно правительство Тимошенко, которое, как оказывается, имело возможности заключить более выгодный контракт, и не допустить резкого повышения цены на газ.
Особенно чувствительным аспектом станет роль кремлевской администрации в подготовке контракта, переговорах с тогдашней премьеркой, старые фото и видеозаписи, которые в условиях противостояния с Россией будут вызывать негативную реакцию патриотических избирателей. Газовый скандал вряд ли закончится через неделю, его хватит до конца политического сезона однозначно, а осенью он будет актуализирован окончательными решениями арбитража, возможными расследованиями правоохранителей, выплатами по решениям суда и любыми другими информационными поводами. После такого удара можно потерять часть своих избирателей, и будет крайне тяжело найти новых сторонников'' - оценивает ситуацию ксперт.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, рейтинг, газ, Тимошенко
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