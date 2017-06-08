ОщадБанк и ПриватБанк закрывают свои отделения

08.06.2017 14:00

С начала прошлого года украинские банки закрыли 26% своих филиалов. Такие данные обнародовал Нацбанк Украины.

Об этом сообщает Facenews.

За это время НБУ вывел с рынка 27 банков из-за их неплатежеспособности. Есть и другие причины закрытия филиалов: экономия, сокращение старых точек, чтобы открывать пункты нового типа или развитие дистанционных каналов обслуживания.

Государственные банки стали лидерами по количеству закрытых отделений. Только «ОщадБанк» за последний год закрыл 16% своих филиалов. В пресс-службе объяснили, что банк закрывает неэффективные отделения и открывает новые — в более привлекательных локациях. Кстати, «ОщадБанк» обладает наибольшим количеством отделений по Украине — 3528 точек.

На втором месте по количеству закрытых отделений — «ПриватБанк». За год национализированный банк закрыл 341 отделение, 13% от общего количества. Сейчас у «ПБ» 2247 филиалов по всей Украине.

«Райффайзен Банк Аваль» также значительно сократил свою филиальную сеть — на 85 отделений.

Источник: http://from-ua.com