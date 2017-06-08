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Отмена госрегулирования цен: каких продуктов это коснется

08.06.2017 17:40
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Отмена госрегулирования цен: каких продуктов это коснется

Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания

Согласно документу, изменения вступят в силу с 1 июля, их цель – снизить административное давления на бизнес и устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы.

По мнению чиновников, это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что в свою очередь, позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Своим решением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию. Кроме того, отменен порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден еще в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%.

Источник: Українські Новини



Теги: Донбасс, продукты, цены
 
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