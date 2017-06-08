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Рада вопреки советам ЕС продлила пошлины на экспорт металлолома
Поставки металлолома на отечественные металлургические предприятия выросли на 30%
Верховная Рада пролонгировала действие повышенной вывозной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну еще на два года. Соответствующий законопроект №6382 поддержали 260 депутатов.
В ходе представления законопроекта в парламенте председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отметил, что за восемь месяцев действия повышенной вывозной пошлины удалось сократить вывоз сырья, при этом поставки металлолома на отечественные металлургические предприятия выросли на 30%.
По его словам, законопроект принесет более 1 млрд грн в год вследствие стабильной работы метпредприятий.
При этом Галасюк подчеркнул, что данный законопроект отвечает мировой практике: "Это временное повышение пошлины на лом полностью отвечает международным обязательствам Украины в рамках ВТО".
Глава комитета добавил, что в целом около 20 стран мира ввели ограничения на экспорт металлолома.
Как сообщалось ранее, 12 июля 2016 года, по инициативе Радикальной партии Украины, был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 на год была повышена ставка экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.
В представительстве Европейского Союза в Украине в четверг, 8 июня текущего года, выразили обеспокоенность намерениями Верховной Рады продлить действие повышенной экспортной пошлины на металлолом и призвали депутатов не создавать торговый спор с ЕС.
В Евросоюзе надеялись, что депутаты Верховной Рады будут уважать международные обязательства, публично взятые на себя Украиной, и "избегут еще одного двустороннего торгового спора с ЕС".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, металлолом, пошлины
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