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Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО

08.06.2017 19:48
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Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО

Известного участника АТО из Чечни Адама Осмаева, на которого неделей ранее было совершено покушение, выписали из больницы.

Об этом на своей странице в Facebook написала Эльвира Сеитбуллаева.

В комментарии журналистам Осмаев заявил, что первой задачей для себя видит восстановление и возвращение в строй для борьбы с российской агрессией на Донбассе. Он не назвал конкретные сроки, но отметил, что это будет зависеть от динамики заживления ранений.

Осмаев рассказал, что очная ставка с киллером еще не проводилась, т.к. он находится в тяжелом состоянии. Неудачу преступника он объяснил волей Всевышнего, излишней самоуверенностью и желанием "сделать это театрально".

Заказчиком убийства Осмаев назвал президента РФ Владимира Путина. При этом исполнителями приказа могли стать люди Рамзана Кадырова или кто-то еще.

Также он поблагодарил правоохранителей за помощь и заявил, что будет и далее находиться под их охраной до конца следствия.

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, покушение, выписка, больница, АТО
 
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