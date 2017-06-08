- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- Безвиз: еще одна страна готовит для Украины сюрприз20:18
- Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО19:48
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос19:30
Раненного Осмаева выписали из больницы. ВИДЕО
Известного участника АТО из Чечни Адама Осмаева, на которого неделей ранее было совершено покушение, выписали из больницы.
Об этом на своей странице в Facebook написала Эльвира Сеитбуллаева.
В комментарии журналистам Осмаев заявил, что первой задачей для себя видит восстановление и возвращение в строй для борьбы с российской агрессией на Донбассе. Он не назвал конкретные сроки, но отметил, что это будет зависеть от динамики заживления ранений.
Осмаев рассказал, что очная ставка с киллером еще не проводилась, т.к. он находится в тяжелом состоянии. Неудачу преступника он объяснил волей Всевышнего, излишней самоуверенностью и желанием "сделать это театрально".
Заказчиком убийства Осмаев назвал президента РФ Владимира Путина. При этом исполнителями приказа могли стать люди Рамзана Кадырова или кто-то еще.
Также он поблагодарил правоохранителей за помощь и заявил, что будет и далее находиться под их охраной до конца следствия.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, покушение, выписка, больница, АТО
- Покушение на Осмаева: последние новости из больницы
- Геннадий Кернес приедет в Харьков парализованным
- В рядах защитников "русского мира" отмечается низкий боевой дух и злоупотребление наркотиками
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Настя Каменских едва не погибла - не раскрылся парашют
- В Харькове открылось "окно жизни"
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Плотницкий выступил с угрозами в адрес Порошенко, Франции и Германии15:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ БАЗУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ13:45
- Половина Донецкой области может остаться без воды11:45
- В ОРДЛО начала восстанавливаться связь МТС11:40
- Никакой Европы нам не нужно: жители «Л/ДНР» массово оформляют биометрические паспорта11:10
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- В Донецке исчезла мобильная связь07:41
- Картины лидера нацистов продают за десятки тысяч (видео)22:36
- В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен22:15
- Янукович згоден віддати вкрадені гроші Донбасу21:55
- МИД Украины: Россия превратила Донбасс и Крым в "пространство бесправия"21:38
- ИГИЛ назвала страны, в которых совершит новые теракты21:28
- Новая украинская соцсеть оказалась недоступной для пользования21:15
- В седьмом сезоне "Игры престолов" покажут рекордное количество сожженных людей20:55
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим20:40
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Числа удачи: определяем свои счастливые дни по дате рождения08:35
- Ученые раскрыли шокирующую правду о горячем шоколаде08:15
- Текіла для лікування багатьох хворіб07:52
- Пенсии и МВФ: какие рекомендации выполнила власть и как это изменит жизнь украинцев20:43
- "Рынок российского дерьма". Что думают дончане о запрете украинских продуктов в ДНР 19:59
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов18:55
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”