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Россия отправила в оккупированный Крым своих морпехов с Каспия

08.06.2017 10:45
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Россия отправила в оккупированный Крым своих морпехов с Каспия

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии РФ перебросили на маневры в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ, сообщает Укринформ.

По данным ЮВО, морпехи Каспийской флотилии приступили к активной фазе тактических занятий на незнакомом для них полигоне Опук на черноморском побережье в восточной части Крымского полуострова.

"В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны", - сообщили в пресс-службе.

В округе сказали, что из Крыма подразделения морской пехоты Каспийской флотилии будут переброшены на общевойсковой полигон в Дагестан.

Ранее группа ИС сообщала, что в захваченном Крыму и у границ Украины россияне неожиданно устроили масштабные "учения" по переброске войск 

 

Источник: http://sprotyv.info 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, морпехи
 
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