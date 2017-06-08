Россияне останутся без запрещенных сайтов

08.06.2017 16:38

Стало известно, что в Госдуму РФ внесен законопроект, которым вводится запрет на использование технологий обхода блокировок сайтов

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что система блокировок сайтов, которая существует в России на сегодняшний день «недостаточно эффективна».

По этой причине, утверждают авторы законопроекта, «возможность обнаружить ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поисковых выдач» и «возможность использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным информационным ресурсам» критические упала.

Законопроектом предлагается ввести полный запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Кроме того, доступ намерены запретить и к ресурсам, которые предоставляют технологии для обхода блокировок в интернете.

В то же время, все российские провайдеры будут обязаны прекратить выдачу ссылок на заблокированные в РФ информационные ресурсы.

Источник: https://politeka.net