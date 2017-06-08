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Сергей Шахов: законопроект о медреформе бросит украинцев на произвол судьбы (видео)
Предоставленный и.о министра здравоохранения Ульяной Супрун законопроект о медицинской реформе не соответствует Конституции Украины
Такое мнение журналисту Politeka в кулуарах Верховной Рады народный депутат Сергей Шахов (группа «Воля народа»).
«Законопроект, предложенный Уляной Супрун, не соответствует Конституции Украины. Для его принятия сначала требуется изменить основной закон Украины, а для этого, по моему мнению, нам не хватит голосов. Все мы понимаем, что больницы сегодня являются полностью платными из-за повальной коррупции. Необходимо смотреть – сможет ли Украина реально предоставлять бесплатную медицинскую помощь. Уверен, что может, главное создать рабочие места», — отметил парламентарий.
По словам нардепа, законопроект о медицинской реформе «передавливает и ломает через колено депутатов Рады».
«Реформа, как такая, государству нужна. Этот вопрос уже перезрел, и должен был давно взорваться как чиряк. Но не так, как мы это видим сегодня. Передавливать депутатов Верховной Рады, ломать их «через колено», потому что в Кабмине что-то такое придумали, а мы теперь должны брать на себя ответственность», — подчеркнул Шахов.
Также он обратил внимание, что из-за принятия данного законопроекта многие украинцы окажутся в затруднительном положении.
«Представьте себе, что в Северодонецке стоит предприятие «Азот», 4 тысячи работников фактически выброшены на произвол судьбы. Это потянуло за собой все остальные сферы, которые связаны с работой предприятия Так, количество пострадавших составило не 4 тысячи украинцев, а все 200 тысяч рабочих мест. У людей нет зарплаты, так как вы думаете, смогут ли они оплатить свой счет в больнице?», — сказал Шахов.
Напомним, депутаты Верховной Рады отказались принять за основу законопроекты №6329 и 6329-1 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения, которые реформируют порядок финансирования медицинской помощи в Украине.
Как ранее писала Politeka, народный депутат фракции «Самопомощь» Ирина Сысоенко считает, что представленный Кабмином законопроект о медицинской реформе оставляет открытым вопрос лечения малообеспеченных украинцев.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, реформа, медицина
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