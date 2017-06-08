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Синоптик рассказала о погоде на ближайшие несколько дней
Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, какой будет погода в ближайшие несколько дней. По ее словам, 8 июня практически по всей территории Украины будет жарко от +28 до +32 градусов. а вот 9 июня температура снизится и можно будет комфортно дышать.
Об этом синоптик сообщила на своей Facebook-странице.
"Жара, до + 28 + 32 градусов, будет оставаться в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей. Именно в Винницкой чаще всего погода отличная от остальных центральных областей. Так вот, завтра в Винницкой жара упадет до +23 градусов и пройдут грозовые дожди. Дожди с грозами 8 июня пройдут также в северных областях, на востоке и в большинстве центральных и западных областей. Особенности - во второй половине дня четверга осадки прекратятся на западе, а в южной части ливни вообще будут маловероятны. Ослабление жары коснется в значительной степени Правобережной Украины. В Киеве завтра также ожидается понижение температуры воздуха до + 21 + 22 градусов, местами пройдут дожди и прогремят грозы. 9 июня почти везде (на востоке задержатся локальные дожди) будет комфортная погода, ясно и тепло, нежарко", - написала Диденко.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, жара
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