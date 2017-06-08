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Суд решил не забирать у Насирова 100 млн грн
НАБУ и Антикоррупционная прокуратура предлагали взыскать залог в пользу бюджета, поскольку Насиров не сдал свой британский паспорт
Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взыскании залога, внесенного за отстраненного главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в размере 100 млн грн, в бюджет в связи с тем, что последний не сдал британский паспорт.
Данное решение обжалованию не подлежит.
После завершения заседания суда Насиров вновь подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия и выезжать за границу.
Он вновь отметил, что ожидает на скорейшую передачу его дела для рассмотрения в суд, чтобы доказать свою невиновность.
Как сообщалось, детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время САП просила суд назначить Насирову залог в сумме 2 млрд грн.
16 марта в САП сообщили, что за Насирова его супруга внесла залог в 100 млн грн.
30 мая НАБУ приняло решение об отказе в выезде за границу Насирову.
2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения.
Детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога в размере 100 млн грн в доход государства из-за того, что Насиров не сдал британский паспорт.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, суд, коррупция
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