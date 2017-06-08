Теракт в Киеве: первые кадры

08.06.2017 09:10

В ночь на четверг, 8 июня, в Шевченковском районе столицы на территории посольства США прогремел взрыв

На месте событий собралось большое количество работников полиции, Национальной гвардии и спасателей. Также работает следственно-оперативная группа. Территория возле здания оцеплена.

От взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.

Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Как сообщалось, в Лондоне у посольства США в Уондсворте полиция провела контролируемый взрыв двух автомобилей.

Напомним, 7 июня нападение на парламент в Тегеране совершили 4 террористов. Мировые СМИ и пользователи социальных сетей публикуют фото и видеокадры с нападения на центральный мавзолей Тегерана и парламент Ирана.

Также отмечается, что террористом-смертником, который себя подорвал в столице Ирана, является женщина. Кроме того, по информации полиции, правоохранители обезвредили еще одну женщину, которая пыталась совершить суицид, подорвав себя. Она задержана.

Фото: https://politeka.net с ссылкой на facebook.com/Поліція-Києва.