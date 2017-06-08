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Теракт в Киеве: первые кадры
В ночь на четверг, 8 июня, в Шевченковском районе столицы на территории посольства США прогремел взрыв
На месте событий собралось большое количество работников полиции, Национальной гвардии и спасателей. Также работает следственно-оперативная группа. Территория возле здания оцеплена.
От взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причины взрыва.
Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт.
Как сообщалось, в Лондоне у посольства США в Уондсворте полиция провела контролируемый взрыв двух автомобилей.
Напомним, 7 июня нападение на парламент в Тегеране совершили 4 террористов. Мировые СМИ и пользователи социальных сетей публикуют фото и видеокадры с нападения на центральный мавзолей Тегерана и парламент Ирана.
Также отмечается, что террористом-смертником, который себя подорвал в столице Ирана, является женщина. Кроме того, по информации полиции, правоохранители обезвредили еще одну женщину, которая пыталась совершить суицид, подорвав себя. Она задержана.
Фото: https://politeka.net с ссылкой на facebook.com/Поліція-Києва.
Теги: Донбасс, Киев, взрыв, теракт
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