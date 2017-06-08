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У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
У своїй статті для «Апострофа» військовий експерт Дмитро Тимчук спробував дати відповідь на питання: що буде, якщо Путін знайде привід для відритого вторгнення російської регулярної армії в Україні, передає replyua.net. Тимчук категоричний: військовим шляхом Україна перемогти Росію не в змозі.
У разі прямої російської агресії в України є два шляхи, вважає Тимчук. Перший шлях - «нанесення максимальної шкоди агресору». Другий - «побудова потужної системи територіальної оборони», тобто партизанська війна.
Очевидно, вважає Дмитро Тимчук, що перший шлях - це почесне самогубство з надією на нове відродження Української держави в майбутньому. Другий шлях кращий: «Щоб окупанти , які вдаються до безчинства зараз в Донбасі розуміли, що Україна - це цікаве місце, куди вхід - рубль, а вихід - два». Кожен крок окупантів по українській землі буде відгукуватися їм дорогою ціною. І це повинно розтягнутися на довгі роки, якщо буде необхідно. Українці повинні готуватися до самого песимістичного сценарію - окупації російським агресором всій території країни. Тому, каже експерт, потрібно створювати систему територіальної оборони по швейцарському зразком: створення баз, схронів і закладок для партизанської війни, зберігання резервістами, які пройшли повноцінну військову підготовку.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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