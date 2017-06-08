Украинский вуз попал в мировой рейтинг

08.06.2017 16:10

Среди списка лучших вузов мира оказался Харьковский национальный университет имени Каразина

Харьковский национальный университет имени Каразина попал в список лучших учебных заведений мира. Список обновляется ежегодно. Харьковский университет все же потерял несколько позиций по сравнению с 2016 годом. Тогда он занимал 382 место.

В обновленном рейтинге учебное заведение заняло 401-410 место. Но это не единственный украинский вуз в списке лучших. На 411-420 позиции находится Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а Киевский политехнический институт расположен на 501-550 строчке рейтинга.

Также в рейтинг попал Харьковский политехнический институт и занял 701-750 позицию. На 801-1000 позиции находятся Донецкий национальный университет имени Стуса и Сумской государственный университет. Соответственно Харьковский национальный университет имени Каразина получил наивысшую оценку.

Единоличным лидером оказался Массачусетский технологический институт. Второе место занял Стэнфорд. Тройку лидеров замыкает Гарвард. Далее в списке расположились Технологический институт Калифорнии. Кембридж и Оксфорд.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова находится на 95-м месте. Он улучшил свои позиции на 13 строк по сравнению с прошлогодними показателями.

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По материалам https://politeka.net с ссылкой на источник.