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В июле миллионы пользователей лишатся доступа к Skype

08.06.2017 13:00
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В июле миллионы пользователей лишатся доступа к Skype

Рыночная доля устройств под управлением Windows Phone неуклонно снижается. При этом пользователи этих гаджетов до сих пор могут пользоваться многими популярными приложениями.

Однако уже в июле они лишатся доступа к сервису Skype, передают Вести со ссылкой на Phone Arena.

"Мы заметили, что вы сейчас или ранее использовали Skype на Windows Phone 8, Windows Phone 8.1, в приложении Messaging для Windows 10 Mobile, Windows RT или TV. С сожалением информируем вас о том, что мы собираемся удалить эти версии Skype. В результате вы не сможете использовать их после 1 июля 2017 года", - говорится в сообщении Microsoft.

Единственный способ продолжить пользоваться Skype после этой даты - перейти на другое устройство, отмечает Phone Arena.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Интернет, Skype, июль
 
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