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В Киеве работница банка выманила у жены погибшего бойца АТО 400 тысяч гривен
08.06.2017 22:15
Киевская прокуратура объявила о подозрении женщине, которая мошенническим способом выманила у жены погибшего бойца АТО почти 400 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении жительнице города Киева по факту совершения мошенничества в особо крупных размерах. Подозреваемая, работая в одном из столичных банков, убеждала граждан,что она сможет обменять их средства по выгодному курсу валют, однако деньги потерпевшим не возвращала. Одной из жертв преступления стала жена бойца АТО, которая получила почти 400 тыс. грн в связи со смертью мужа и передала их мошеннице", - говорится в сообщении.
В целом подозреваемая завладела денежными средствами граждан на сумму почти 1,3 млн гривен.
Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных и особо крупных размерах). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Киев, жена, погибший, АТО
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