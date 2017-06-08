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В Кремле жестко ответили на решение Украины взять курс на вступление в НАТО

08.06.2017 17:55
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В Кремле жестко ответили на решение Украины взять курс на вступление в НАТО

В Кремле о желании Украины вступить в НАТО заявили, что расширение Альянса угрожает безопасности России и балансу сил в регионе. Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для разбалансировки ситуации и защиты собственных интересов и собственной безопасности", – сказал Песков.

При этом, говоря о шансах Украины вступить в Альянс, он заявил: "Это не нам принимать подобные решения".

Напомни, сегодня, 8 июня Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно внешнеполитического курса Украины) (№ 6470).

За это решение проголосовали 276 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, реакция
 
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