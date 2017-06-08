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В Верховной Раде поддержали курс на вступление Украины в НАТО
Сегодня депутаты украинского парламента приняли проект закона 6450, предусматривающий внесение изменений в Основной закон. Как сообщает replyua.net, данный закон, за который за основу и в целом проголосовали 276 народных избранников, предусматривает возобновление курса официального Киева на членство в Североатлантический альянс.
Данным документом предполагается внесение всех нужных поправок в украинские законы «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины». Ими предусмотрено возобновление с целью возобновить последовательный курс Киева на вступление в НАТО. По словам Ирины Фриз, автора проекта закона, благодаря подобным изменениям станет возможным четкое определение украинского внешнеполитического курса относительно вступления в НАТО. В будущем на основе принятого сегодня документа будут формироваться документы стратегической важности в будущем.
«Данный законопроект фактически исправил ошибки, допущенные в 2006 и 2010 году, когда тогдашние власти фактически изъяли из повестки дня проведение евроатлантического курса Украины. Результатом такого решения стал критический рост рисков безопасности, аннексия Россией Крыма и военные действия на Донбассе», - подчеркнула Фриз.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, Верховная Рада
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