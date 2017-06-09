БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ

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Жителям области ввели новые запреты
На сайте Донецкой облгосадминистрации появилась обращение ко всем жителям области о том, что на территории введены новые меры безопасности. В связи с обострением ситуации в зоне АТО теперь запрещается передвигать по дорогам, которые официально не зарегистрированы в реестре автомобильных дорог.
По ним сможет ездить только сельскохозяйственная техника. Нельзя перевозить зарегистрированное спортивное или охотничье оружие, которое стреляет резиновыми или металлическими снарядами несмертельного действия.
Теперь на улице нельзя появляться без паспорта с 22 часов 00 минут до 5:00 00 минут. Действует запрет на пребывания в лесах и лесополосах, возле водоемов (рек, озер) , а также нельзя планировать туристические экскурсии и походы. Нельзя ловить рыбу в неустановленных местах.
Нельзя фотографировать или снимать на видео военных, правоохранителей, боевую технику.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, рыбалка, запрет, лето
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