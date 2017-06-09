Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности

09.06.2017 19:08

Страны-члены ЕС будут открывать безвиз для украинцев в четыре этапа в течение ночи 11 июня

Визовый режим не будет отменен одновременно через отличие часовых поясов. Европейские государства, должны отменить визовый режим граждан Украины, будут делать это в 4 этапа, в течение ночи 11 июня.

Первыми безвизовый режим откроют 8 государств-членов Европейского союза Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Въезд в эти государства будет разрешен только по биометрическим паспортом начиная от полночь по киевскому времени.

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В час ночи границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств Европейского союза позже безвизовый режим заработает в Португалии, в два часа ночи по Киеву, поскольку эта страна живет по Лондонскому часовому поясу.

И, наконец, среди государств-членов шенгена, находящихся за пределами ЕС последней будет Исландия — в три ночи. После этого в перечень территорий, открывают безвизовых для Украинской в ночь на 11 июня, останется только Гренландия (этот остров является автономной частью Дании, он не является частью ни ЕС, ни Шенгена, но отменит визы вместе с материковой Данией).

В портах Гренландии безвизовых запускаться от третьего ночи (восточное побережье) до шести утра (военная база Thule на западном побережье острова).

Напомним, что 11 июня вступит в силу безвизовый режим для Украины со странами Евросоюза.

Источник: Politeka