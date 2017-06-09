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Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко
Президент отметил, что не видит никакой опасности для изменения политики санкций США против РФ за ее агрессию против Украины
США имеют постоянное представительство на уровне посла в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины. Поэтому Вашингтон знаком с ситуацией и находится в постоянной координации с Украиной. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Харькове с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, передает Укринформ.
"Мы имеем постоянный контакт с нашими американскими партнерами. США на постоянной основе присутствуют в "нормандской формате" на уровне посла, имеют полную информацию и остаются в координации", – сказал он.
Президент отметил, что не видит никакой опасности для изменения политики санкций США против РФ за ее агрессию против Украины: "Мы имеем четкий месседж от США, что они потребуют введения и ужесточения санкций против РФ, если Россия не имплементирует Минск".
Порошенко подчеркнул, что санкции – это единственный инструмент посадить Россию за стол переговоров и имплементировать Минские договоренности.
"Я горд, что существует единство и солидарность со стороны ЕС и США, стран "Большой семерки" в вопросе требований по имплементации Минских договоренностей и санкций против России, в случае, если эта имплементация не произойдет", – добавил глава государства.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заверила, что Администрации президента США Дональда Трампа понимает, что "без мира в Украине не будет мира в Европе и мире".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Порошенко, Минские договоренности
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