Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше

09.06.2017 08:45

Із наступного місяця стоматологічні послуги подорожчають. Скільки доведеться платити - читайте у "Країні Здоров'я"

Відтепер із липня весь європейський імпорт за однаковою процедурою перевірятимуть двічі – в Євросоюзі та у нас. А оскільки стоматологічна галузь в Україні імпортозалежна, то це нововведення суттєво ускладнить процес закупки та призведе до подорожчання обладнання, нарікають фахівці.

“Наявність аналогічної процедури ускладнює входження на ринок імпортних виробів медичного призначення. Стоматологія – імпортнозалежна галузь. Оскільки в Україні дуже мало, на жаль, власних виробників. Дана процедура є дуже дороговартісною, що вона може перенести свою вартість на кінцевий продукт”, – пояснив президент Асоціації імпортерів і виробників стоматологічної продукції Микола Сліпченко.



Джерело: vectornews.net



