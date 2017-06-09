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Экономический безвиз: как Гройсман выступил против бизнеса
Предпринимателей расстроила встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом
Президент в Всеукраинского объединения работодателей Укрлегпром, бизнесмен Александр Соколовский в Facebook рассказал о том, что его насторожило и расстроило на встрече объединения с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он признал, что власть проводит подобные встречи в основном «для галочки», однако попытался еще раз донести до премьера, как сделать в Украине настоящий «экономический безвиз».
Для этого, по словам бизнесмена, необходимо принять закон о налоге на выведенный капитал вместо существующего сегодня налога на прибыль. Это позволит существенно упростить администрирование и даст возможность без репрессий детенизировать экономику.
«Ведь налог (15%) придётся платить только на выведенную (распределенную между акционерами) прибыль. В случае, когда прибыль реинвестируется — ставка ноль! Становится выгодно не вытаскивать прибыль из бизнеса и страны, а оставлять ее и расширять производство», — поясняет эксперт.
Данный законопроект уже полтора года дорабатывается. Проведено огромное количество консультаций, обсуждений и встреч, учтены тысячи замечаний и сделаны сотни поправок, добавляет бизнесмен. В итоге документ согласован Минфином, ГФС и профильным комитетом Рады. Однако одобрения премьер-министра бизнес так и не получил. Гройсман ударился в рассуждения о «бюджетной дыре», хотя эксперты подсчитали, что в результате реформы поступления только вырастут, а темпы роста ВВП увеличатся с 1-2 до 7-10% в год.
В связи с этим Соколовский призвал экспертов и бизнес давить на Гройсмана, чтобы таки принять в Верховной Раде жизненно важный для экономики и бизнеса закон.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Гройсман, безвизовый режим
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