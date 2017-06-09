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Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»
В российской Госдуме хотят ограничить количество животных в квартире
Как заявил зампред комитета Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, принятие Госдумой РФ закона об ответственном обращении с животными повлечет за собой введение подзаконного акта, определяющего предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении.
Помимо этого, поправками ко второму чтению в проект вводится запрет на содержание животного в местах общественного питания, «чтобы нельзя посадить туда медведя, чтобы он привлекал людей». При этом депутат подчеркнул, что во всех случаях будут разумные исключения.
Также, согласно поправкам, будет запрещено использование в отношении животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, препаратов, которые стимулировали бы их, либо, наоборот, вводили в спокойное состояние для использования в коммерческих целях.
Поправки позволят лицензировать цирки, зоопарки, океанариумы, запретят их передвижные форматы, а также пропишут более жесткие требования по выгулу животных.
Источник: Politeka
Теги: политика, Россия, Донбасс, Госдума
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