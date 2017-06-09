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Китайская компания купила украинский государственный банк

09.06.2017 16:35
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Китайская компания купила украинский государственный банк

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co. (BOCE) 8 июня заключили договор купли-продажи 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Как сообщает ФГИУ на официальном сайте, китайская компания приобрела пакет акций УБРР по цене 82,83 млн грн.
"Теперь, когда у нас есть банк, мы будем плодотворно работать над тем, чтобы помогать Украине проводить эффективную приватизацию и распространять информацию об украинских приватизационные перспективы среди своих клиентов", - сказал генеральный директор компании BOCE Ян Дун Шенга.
УБРР был основан в 2004 году для развития как корпоративного, так и малого и среднего бизнеса путем средне- и долгосрочного кредитования. Его собственником сначала было Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, затем – Государственная инвестиционная компания. В 2013 году банк был передан Минфину, а правительство Николая Азарова предполагало создать на его основе Банк развития.



Теги: Украина, Китай, банк, покупать
 
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