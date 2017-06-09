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Нюансы медреформы: как власть поможет рожать

09.06.2017 14:20
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Нюансы медреформы: как власть поможет рожать

В Минздраве прокомментировали включение в государственный гарантированный пакет медицинских услуг медицинской помощи детям и матерям

Медицинская помощь детям, материнство и помощь матерям во время беременности и при родах будут покрываться за счет государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Роды, материнство и детство будут покрываться государством и входить в гарантированный пакет", – рассказал министр, комментируя включение в государственный гарантированный пакет медицинских услуг медицинской помощи детям и матерям во время беременности и при родах.

Комментируя включение в гарантированный госпакет паллиативной помощи, Ковтонюк подчеркнул, что государство будет гарантировать "медицинскую часть" такой помощи.

"Социальной помощью и уходом занимается Минсоцполитики, но медицинская часть (паллиативной помощи – Ред.) будет покрываться полностью", – сказал он.

"Сейчас в Украине начинают появляться хосписы, в больницах открываются паллиативные отделения. Если мы немного подтолкнем развитие этой системы, то появятся соответствующе медицинские учреждения", – считает заместитель министра.

Как сообщалось, Верховная Рада за заседании в четверг, 8 июня, 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, медицина, реформы
 
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