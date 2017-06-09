- Нюансы медреформы: как власть поможет рожать14:20
- БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ14:00
- Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ13:45
- Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий13:30
- Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:16
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные13:00
- МИД Украины определился по визовому режиму с Россией12:47
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
Нюансы медреформы: как власть поможет рожать
В Минздраве прокомментировали включение в государственный гарантированный пакет медицинских услуг медицинской помощи детям и матерям
Медицинская помощь детям, материнство и помощь матерям во время беременности и при родах будут покрываться за счет государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Роды, материнство и детство будут покрываться государством и входить в гарантированный пакет", – рассказал министр, комментируя включение в государственный гарантированный пакет медицинских услуг медицинской помощи детям и матерям во время беременности и при родах.
Комментируя включение в гарантированный госпакет паллиативной помощи, Ковтонюк подчеркнул, что государство будет гарантировать "медицинскую часть" такой помощи.
"Социальной помощью и уходом занимается Минсоцполитики, но медицинская часть (паллиативной помощи – Ред.) будет покрываться полностью", – сказал он.
"Сейчас в Украине начинают появляться хосписы, в больницах открываются паллиативные отделения. Если мы немного подтолкнем развитие этой системы, то появятся соответствующе медицинские учреждения", – считает заместитель министра.
Как сообщалось, Верховная Рада за заседании в четверг, 8 июня, 227 голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, медицина, реформы
- В Донецке откроют современный перинатальный центр
- Курс валют на сегодня, 2 июля
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Краматорск является лидером в регионе по количеству заготовленной крови
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- Нюансы медреформы: как власть поможет рожать14:20
- На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple14:15
- БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ14:00
- Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ13:45
- Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий13:30
- Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:16
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные13:00
- МИД Украины определился по визовому режиму с Россией12:47
- С рейтингом Меркель произошло нечто!12:35
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский