- БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ14:00
- Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ13:45
- Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий13:30
- Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:16
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные13:00
- МИД Украины определился по визовому режиму с Россией12:47
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе
Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое заявление прозвучало от Александра Невзорова, известного российского публициста и журналиста.
«Пусть тогда, значит, полуостров Крым вернут сразу и без разговоров. Пусть передавят эту нечисть на Донбассе уголовную, пусть долго извиняются перед Украиной – тогда я, может быть, подумаю о том, как мне себя повести. Но все равно причина всех этих бед – это вот это первобытное мышление и возгонка этого первобытного мышления», отметил Невзров. По его словам, он считает огромной ошибкой и то, что президент России называет себя верующим человеком.
«Это чудовищная ошибка. Это абсолютно неверная ставка Путина, глубочайшая ошибка, это то самое, в общем, что привело меня в стан его оппонентов», добавил Невзоров. По его мнению, главной проблемой РФ является не коррупция, а именно первобытное мышление, которые влечет за собой самые разные последствия.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, война, аннексия
- Продюсер и шоу-мен Игорь Кондратюк: Захарченко - злодей из ниоткуда, а Путина надо "мочить в сортире"
- Путин судорожно пытается спасти лицо
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- Почему Путин боится донбасского убийцу - Стрелкова-Гиркина?
- План "Анаконда" освободит Донбасс с Крымом и задушит путинскую Россию
- Мнение: Путин начал войну в Сирии, чтобы мир забыл о Крыме и Донбассе
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах20:42
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе20:30
- СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНБАССА17:12
- На eBay выставлены уникальные кроссовки Apple14:15
- БЕЗ ШАШЛЫКОВ И РЫБАЛКИ ПРОЙДЕТ ЛЕТО НА ДОНБАССЕ14:00
- Что происходит с ценами на овощи и фрукты в Украине: ЦИФРЫ13:45
- Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий13:30
- Почему на самом деле Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе13:16
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные13:00
- МИД Украины определился по визовому режиму с Россией12:47
- С рейтингом Меркель произошло нечто!12:35
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский