ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ

09.06.2017 16:45

За последний год в Украине прекратили свое существование 27 банков. При этом уже существующие банки активно закрывают свои филиалы. На данный момент уже закрыто 25% сравнительно с 2015 годом.



Банки, по данным НБУ, были выведены за неплатежеспособность.



А вот филиалы закрывают по другим причинам, в частности:

1. Для экономии средств.

2. Для того, чтобы открывать новые точки или развивать интернет-банкинг.



Больше всего отделений оказалось закрыто в государственных банках. Например, только «Ощадбанк» закрыл 16% своих филиалов. В банке это объясняют тем, что закрывают нерентабельные отделения, чтобы открыть новые точки в других местах. Всего у банка 3528.



Вторым по количеству закрытых точек является ПриватБанк. В год национализации было закрыто 13% отделений. Сейчас у банка всего 2247 точек.

Источник: http://zi.dn.ua