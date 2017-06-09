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ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ БАНКОВ УКРАИНЫ
За последний год в Украине прекратили свое существование 27 банков. При этом уже существующие банки активно закрывают свои филиалы. На данный момент уже закрыто 25% сравнительно с 2015 годом.
Банки, по данным НБУ, были выведены за неплатежеспособность.
А вот филиалы закрывают по другим причинам, в частности:
1. Для экономии средств.
2. Для того, чтобы открывать новые точки или развивать интернет-банкинг.
Больше всего отделений оказалось закрыто в государственных банках. Например, только «Ощадбанк» закрыл 16% своих филиалов. В банке это объясняют тем, что закрывают нерентабельные отделения, чтобы открыть новые точки в других местах. Всего у банка 3528.
Вторым по количеству закрытых точек является ПриватБанк. В год национализации было закрыто 13% отделений. Сейчас у банка всего 2247 точек.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, банк, закрытие
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