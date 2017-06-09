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Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн.

09.06.2017 19:20
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Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн.

В центре Киева на улице Владимирской, 51-53, произошло дерзкое ограбление.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети Facebook, где опубликованы фото с места происшествия.

Преступники обчистили магазин "Секунда".

"Неизвестные взломали роллет и замок на двери, а затем разбили витрины и вынесли все самое ценное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, убытки в результате ограбления составляют около 3 миллионов гривен.

Отмечается, что магазин находится неподалеку СБУ и полиции Киева.

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Киев, магазин, ограбление, СБУ, часы
 
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