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Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные

09.06.2017 13:00
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Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные

В эти выходные, 10 и 11 июня, в Украине похолодает на несколько градусов, во многих регионах пройдут сильные дожди. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, завтра, в субботу, осадки ожидаются в восточных и западных регионах, в остальных областях Гидрометцентр прогнозируют сухую, но довольно прохладную погоду.

Только на юге Украины воздух будет прогреваться в дневные часы до 27 градусов. В Киеве в ночь на субботу будет всего около 13 градусов, а завтра днем около 23-25 градусов тепла, осадков синоптики не прогнозируют. А вот в воскресенье дождливый циклон начнет перемещаться и затронет север и центр Украины. Грозы и сильные ливни прогнозируются в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Сухая погода в воскресенье ожидается в Сумах, Киеве, Чернигове, а также во всех восточных областях страны и частично на юге. 

На юге теплее всего будет в Херсоне и Николаеве, до 27 градусов, а вот жителям Одессы придется померзнуть – там будет не выше 23 градусов. Самая холодная погода 11 июня ожидается в Черновцах, где воздух прогреется до 19-20 градусов. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, похолодание, дождь
 
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