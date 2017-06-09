Порошенко проведет выходной вместе с Киской

09.06.2017 19:31

В воскресенье, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом украино-словацкую границу в Закарпатской области

Как сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины, мероприятие будет приурочено введению безвизового режима с Европейским союзом.

На границе украинский лидер встретится с главой словацкого государства Андреем Киской.

Президенты примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и государствами, которые входят в Шенгенскую зону.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поставил задачу Министерству финансов Украины и главе Государственной фискальной службы (ГФС) открыть доступ к базам данных таможенных деклараций.

По словам главы государства, в таком допуске к базам данных были крайне не заинтересованы таможенники и контрабандисты.

Источник: Politeka



