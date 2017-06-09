- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»18:45
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
- Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко17:49
- Экономический безвиз: как Гройсман выступил против бизнеса17:30
- Скандал вокруг матери Лободы: неожиданный поворот17:17
Порошенко проведет выходной вместе с Киской
В воскресенье, 11 июня, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом украино-словацкую границу в Закарпатской области
Как сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины, мероприятие будет приурочено введению безвизового режима с Европейским союзом.
На границе украинский лидер встретится с главой словацкого государства Андреем Киской.
Президенты примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и государствами, которые входят в Шенгенскую зону.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поставил задачу Министерству финансов Украины и главе Государственной фискальной службы (ГФС) открыть доступ к базам данных таможенных деклараций.
По словам главы государства, в таком допуске к базам данных были крайне не заинтересованы таможенники и контрабандисты.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, президент, Словакия, встреча, Порошенко
- Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз
- Новым президентом Словакии стал миллиардер Киска
- Стало известно, почему Порошенко, Меркель и Олланд "кинули" Путина
- Песков рассказал, когда Путин может встретиться с Трампом
- Президенты Украины и Казахстана обсудили актуальные вопросы и пришли к взаимопониманию
- Сенсация по-европейски: Cловакией будет управлять Киска
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- «ДНР» выставила счет боевикам: за войну придется платить11:42
- «ДНРовцам» выдали ваучеры на обогащение бизнесмена11:12
- Террористы обстреляли поселок Каменка - ранен подросток10:30
- Украине предложили рецепт победы на Донбассе10:20
- Джонни Депп хочет вернуть Ванессу Паради19:48
- Порошенко проведет выходной вместе с Киской19:31
- Под носом у СБУ обчистили магазин на 3 млн. 19:20
- Безвиз заработает не сразу: в ЕС раскрыли подробности19:08
- Альтернатива «Минску»: Франция предлагает усложнить жизнь России18:56
- Как депутаты Госдумы опустились до «собачьей жизни»18:45
- NASA НАЧНЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОГО ДОРОГОГО АСТЕРОИДА18:32
- У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу18:21
- В ЕС на авто: какие документы понадобятся после введения безвиза18:13
- Есть только один способ заставить Россию выполнить Минские соглашение – Порошенко17:49
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- 8 ИЮНЯ – КАРП КАРПОЛОВ: ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ, ТРАДИЦИИ10:55
- Первый признак старения организма и начала болезней09:40
- Точка на карте: Обитель белой голубки09:15
- Науковці назвали фактор, що продовжує життя08:55
- Первый признак старения организма и начала болезней
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Он установил фотоловушки возле Чернобыля. Камера зафиксировала невероятное!
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- «Донецкий кулак» начинает действовать
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах