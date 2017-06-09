Потребитель сможет выбирать, у кого покупать электроэнергию, – Пидлисецкий

09.06.2017 13:30

В новых условиях поставщик будет заинтересован предложить такую стоимость электроэнергии, которая позволит ему привлекать и удерживать клиентов

Закон о рынке электроэнергии уберет ручное регулирование тарифов на электроэнергию, создав условия для честной конкуренции. Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского Комитета по ТЭК Лев Пидлисецкий.

По его словам, в новых условиях поставщик будет заинтересован предложить такую стоимость электроэнергии, которая позволит ему привлекать и удерживать клиентов. Это уберет с рынка непрозрачные формулы и создаст предпосылки к снижению цены.

"Цель закона – это создание конкурентного рынка электроэнергии. На сегодня рынка не существует. В сегодняшней модели есть один покупатель, который выкупает всю электроэнергию от каждого производителя. А цену каждому производителю назначает НКРЭКУ, в том числе используя для ее определения такие формулы, как "Роттердам плюс". Когда рынок электроэнергии будет работать, электроэнергия будет продаваться на конкурентных основах, и каждый продавец должен будет найти своего покупателя. А когда приходится бороться за покупателя, стараются сделать свою цену экономически выгодной. Тепловая электроэнергия будет конкурировать с атомной, и они будут думать, где подешевле купить уголь. Ведь потребителям все равно, откуда и по какой цене этот уголь будет поставляться. Когда рынок будет работать, такие понятия, как формула "Роттердам плюс" или "Шанхай минус" не будут иметь никакого значения", – отметил Лев Пидлисецкий.

Он пояснил, что новая модель рынка предполагает конкуренцию на двух уровнях – между производителями, которые формируют цену генерации, и продавцами, которые поставляют электроэнергию населению и другим потребителям.

"В первом случае будут конкурировать атомная генерация, тепловая генерация, гидроэнергия, а также возможна конкуренция с импортом. На втором уровне – это будут компании, которые продают электроэнергию. Это облэнерго, но без функции доставки. Здесь могут появиться 10-30 новых компаний, которые будут продавать электроэнергию в розницу потребителям, покупая ее на рынке. И каждый потребитель электроэнергии– начиная от обычного жителя квартиры и заканчивая большим заводом – будет принимать решение, у кого ему покупать. При этом большой завод может иметь прямой договор непосредственно с производителем. К потребителю будет идти один провод, но в него будет попадать электроэнергия от разных продавцов. А собственник линии обязан предоставить доступ к своему проводу каждому продавцу", – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что такая модель энергорынка работает во всей Европе и за ее пределами.

"Рыночная модель существует уже в каждой стране Европы. В Англии давно отказались от "британской модели" с одним продавцом, как у нас сейчас. И каждая страна, кто раньше, кто позже, перешла на рыночную модель. Украина является участником европейского энергетического содружества и имеет соглашение об ассоциации, поэтому мы обязаны внедрить у себя конкурентный рынок электроэнергии. Это обычная практика и она наиболее целесообразна сегодня. Если мы хотим быть в едином европейском пространстве не только политически, но и энергетически, у нас должны быть равные условия функционирования рынка", – резюмировал Лев Пидлисецкий.

Напомним, 8 июня президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О рынке электроэнергии". Подпись под соответствующим документом глава государства поставил во время посещения Трипольской ТЭС в г. Украинка Киевской области.

Как сообщалось, Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Законопроект №4493 "О рынке электрической энергии Украины" Рада приняла в первом чтении еще 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу было подано около 1200 правок, которые прорабатывала специально созданная рабочая группа. Первая попытка принять документ во втором чтении 6 апреля оказалась провальной, 13 апреля он был поддержан 277 голосами.

Источник: http://www.segodnya.ua