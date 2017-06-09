Скандал вокруг матери Лободы: неожиданный поворот

09.06.2017 17:17

Сотрудники Службы безопасности не заводили уголовных производств в отношении матери скандальной украинской певицы Светланы Лободы из-за ее поездки в Россию.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат, представляющий интересы артистки, Сергей Демченко.

"СБУ не имеет претензий к матери Светланы Лободы, там подтвердили отсутствие уголовных производств в отношении нее или с ее участием. Более того, СБУ не обнаружила признаков состава преступления в ее действиях, связанных с поездкой на территорию Российской Федерации", - написал он.

Кроме того, по факту действий журналиста 1+1, распространившего конфиденциальную информацию об артистке, завели уголовное дело.

"В связи с распространением журналистом телеканала "1+1" Александром Дубинским конфиденциальной информации о семье Светланы Лободы прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.182 УК Украины. Это грозит виновному ограничением свободы на срок до трех лет. Непосредственно по факту травли Светланы Лободы, в том числе и со стороны журналистов телеканала "1+1", ГПУ зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. Виновные в этом могут понести наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет. По уголовному производству в данный момент так же осуществляется досудебное следствие", - сообщил Демченко.

Также к административной ответственности привлекается руководство телеканала "1+1".

"Речь идет о гендиректоре телерадиокомпании 1+1 Александре Ткаченко и гендиректоре продакшн "1+1" Алине Жамбековой. Им вменяют препятствование адвокату в сборе доказательств о невиновности охраны Светланы Лободы", - добавил адвокат.

Источник: http://from-ua.com