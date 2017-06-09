Субсидии по-новому: какие платежки получат украинцы

09.06.2017 10:12

В Украине продолжается перерасчет субсидий на неотопительный период

Среди главных изменений – новые нормативы, возврат сэкономленных денег государству и измененная продолжительность отопительного сезона.

Так, в мае пересмотрели нормативы. Новый норматив – 5 кубометров газа на отопление квадратного метра (было 5,5 кубов). Прошлой зимой субсидия покрывала 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне «коммунальную скидку» будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 грн.

В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 грн.

Еще одним нововведением станет возврат сэкономленных денег в государственный бюджет. Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) переносят на следующий месяц, а вот львиную часть переплаты за отопление просто списывают. Согласно постановлению Кабмина, до первого сентября субсидиантам, которые экономили, заплатят сумму, эквивалентную стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт*час света (если дом отапливается электричеством).

К примеру, если семья, которой положено 385 кубов газа на отопление, сжигала 300 кубов газа, за отопительный сезон можно сэкономить голубого топлива примерно на 4000 грн. 690 гривен им отдадут, а остальное – вернут в государственный бюджет. Для украинцев с электрическим котлом и большой переплатой полагается монетизация 150 кВт*час электроэнергии. По действующему тарифу это всего лишь 174 гривни.

Кроме того, сократили продолжительность отопительного сезона. Украинцы, которые пользуются центральным отоплением, будут получать субсидии на тепло после решения органов местной власти о старте отопительного сезона. А вот тем, кто самостоятельно отапливает дом или квартиру, отопительный сезон сократили на один месяц. Если раньше субсидию начисляли с 1 октября по 30 апреля, уже в этом году скидку будут начислять с 15 октября по 15 апреля. Если начать топить раньше – за использованные на отопление кубометры газа или кВт*час электроэнергию придется платить самостоятельно.

По материалам «Сегодня».