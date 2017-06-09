У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

09.06.2017 18:21

У керівництві Північноатлантичного альянсу прокоментували бажання України вступити в НАТО, передає replyua.net з посиланням на «Інтерфакс-Україна», посилаючись на директора центру інформації і документації НАТО Барбару Маронкову.



Так, під час прес-конференції в п'ятницю в Києві, коментуючи відповідне рішення українського парламенту і в загальному шанси України на членство в НАТО, Маронкова сказала: «У той час, коли мова йде про рішення, прийняте Верховною Радою щодо змін і доповнень до орієнтирів української зовнішньої політики, що включають членство України в НАТО, ми були проінформовані про це рішення. У той же час Північноатлантичний альянс ще не отримував офіційної заявки про вступ до НАТО ».



Більше того, вона підкреслила, що в даний момент триває реалізація рішення Варшавського саміту Північноатлантичного альянсу про концентрацію на процес реформування сектора оборони і впровадження Стратегічного бюлетеня оборони 2020 як на пріоритетному напрямку для України і НАТО. Маронкова додала: «Це наш пріоритет в роботі. А коли мова починає йти про майбутній розвиток, звичайно, нам необхідно побачити і прийняти рішення».