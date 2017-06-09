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В Китае разгневанные инвесторы зоопарка на глазах посетителей бросили тиграм живого осла. ВИДЕО
Посетители китайского зоопарка стали свидетелями жуткого зрелища, когда группа мужчин бросила живого осла в вольер с тиграми.
Об этом соощает Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Чачжоу в восточной провинция Цзянсу. К вольеру подъехал грузовик, из него вышли мужчины в пластиковых дождевиках и бросили осла к тиграм. Хищники набросились на животное и за полчаса растерзали.
Мужчины в дождевиках хотели сбросить в вольер и живую овцу, но охранники и посетители зоопарка им помешали.
Зоопарк опубликовал заявление в социальных сетях, в котором заявил, что этот инцидент произошел из-за судебного разбирательства между инвесторами. Спор, который продолжается уже два года, затруднил для компании ведение бизнеса.
Инвесторы не видели прибыли уже два года, что делает их очень "недовольными", говорится в заявлении. Они были такими недовольными, что схватили "осла и овцу", чтобы накормить тигров.
В своем заявлении зоопарк попросил суд "как можно скорее урегулировать спор", зловеще отмечая, что "в противном случае инвесторы разрешат его другими способами".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, инвестиции, суд, зоопарк, осел, тигр
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