В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)

09.06.2017 22:12

Крупнейшими инвесторами в развитие Украины являются сами украинцы

Об этом в интервью Politeka рассказала народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Продан.

По ее словам, сегодня существует сложнейший инвестиционный риск, так как идет война на Востоке. Кроме того, отсутствие правовой системы, справедливых судов также влияет на инвестиционную привлекательность Украины.

«Никто не будет вкладывать деньги, если никто не гарантирует возврата этих средств. В частности, речь не идет о заработке», — отметила Продан.

«Международные инвесторы в последнее время очень опасаются вкладывать в Украину деньги. Поэтому крупнейшими инвесторами в страну являются украинцы», — добавила нардеп.

Полным интервью Оксаны Продан Вы можете прочитать по ссылке.

Источник: Politeka