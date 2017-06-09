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Важные переговоры: Климкин рассказал о будущем «нормандского формата»
Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время может встретиться с французским коллегой Эмманюэлем Макроном
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам главы МИД, Киев сейчас ведет активные переговоры с немецкими и французскими партнерами касательно встречи в «нормандском формате».
«Я недавно разговаривал с французским министром иностранных дел, планируем встречу в ближайшее время, не исключена трехсторонняя встреча одновременно и с немецким министром иностранных дел», — сообщил Климкин, добавив, что Порошенко также вовлечен в переговоры.
Интенсивность контактов, продолжил министр, необходима, чтобы добиться координации трех сторон с вовлечением США.
«Я это обсуждал во время своего последнего визита в Вашингтон и во время встречи в Брюсселе с Тиллерсоном, они определяются: или работать в параллельном формате с элементами тесной координации, или это будут другие дела, к сожалению, всего сказать не могу, но пока работаем в режиме реального времени, там есть очень креативные решения», — рассказал Климкин.
По его мнению, Кремль не откажется от агрессии на Донбассе, поскольку считает украинский регион своей колонией.
«Но не потому, что она заинтересована Донбассом, а потому, что хочет разрушить наш европейский и демократический проект, поскольку в случае нашего успеха никаких шансов у российского проекта нет», — разъяснил министр.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «112 Украина».
Теги: Донбасс, переговоры, нормандский формат
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