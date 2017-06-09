Возвращение в Украину ГАИ: несколько важных деталей

09.06.2017 09:23

Уже осенью на дорогах Украины появятся обновленные гаишники. Правда, в полиции настаивают, что это вовсе не ГАИ версии 2:0, а реформированная дорожная полиция, которая не будет прятаться с жезлом в кустах, зато победит ДТП, передает NewsOboz.org.

То есть кардинально уменьшит их количество. Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в сентябре-октябре на трассы международного назначения выйдут 800-900 человек. Начнут с дорог, где работает более высокий допустимый скоростной режим (110 км в час). Пилотный проект запустят в Киеве и Одессе, до конца года дорожная полиция появится и в других регионах. В резерве для их работы придержали 250 авто.

Переобучат патрули и бывших гаишников

Основная задача дорожной полиции - контролировать ситуацию на дорогах и обеспечивать там безопасность. При этом в центре внимания должно оказаться предотвращение опасных дорожных ситуаций, а также краж и грабежей. Именно на скоростных трассах, куда выведут дорожную полицию в первую очередь, в последнее время случаются ограбления фур и легковых авто чуть ли не на ходу. Там же происходит немало ДТП со смертельным исходом. И их число с момента запуска реформы новой полиции выросло. Так, если в первом полугодии 2015 г. произошло около 60 тыс. аварий, то в первом полугодии 2016 г. - более 72 тыс. (на 20% больше). Всего в 2016 г. произошло почти 160 тыс. ДТП. В этом году их число продолжает расти - за четыре месяца 2017 г. аварий на дорогах случилось на 14% больше, чем в такой же период 2016-го.

Подача заявлений для желающих служить в ДП закончилась 18 апреля. Все этапы конкурса будущие патрульные пройдут до 30 июня, а обучение новых гаишников продлится около 15 недель. Кандидаты ограничены по возрасту (21-35 лет), должны иметь полное среднее образование, а вот специализированное не требуется. Сразу после обучения новые гаишники отправятся на трассы, но не одни, а в компании наставников. Форма сотрудников дорожной полиции не будет отличаться от формы обычных патрульных.

Пойдут работать в ДП патрульные, бывшие гаишники и бывшие сотрудники "Кобры". Уже тут возникает опасение, что старые методы "отлова" водителей и взяток на дорогах вернутся. Но в МВД уверены, что обновление кадров будет все же достаточно существенным, а переобучение и адекватные зарплаты (8 тыс. грн) помогут мотивировать работников новой службы. Всего в службу наберут около трех тысяч человек. До реформы полиции дороги Украины круглосуточно патрулировали в разы больше правоохранителей.

Интересно, что до этого одна попытка ликвидировать ГАИ и заменить ее дорожным патрулем уже была. Так, в 2005-м в Украине работали 23 тыс. сотрудников ГАИ. Виктор Ющенко распустил их своим указом. Около восьми тысяч сократили, остальных пристроили в других подразделениях МВД. Созданные тогда дорожные патрули некоторое время действительно не брали взяток. Но потом патрули "адаптировались" и вернулись к работе по прежней схеме. А с 2008 г. ГАИ снова возродили: сначала на работу вышли около четырех тысяч инспекторов, а потом восстановили стационарные посты и раздули штат до 15-20 тыс. человек. После 2015 г. ГАИ снова ликвидировали, а теперь история начинается заново.

Планшеты и тактическая полиция

Дорожный патруль обещают снарядить современной техникой - это и измерители скорости, и измерители уровня алкоголя и наркотиков в крови. Кроме того, полицейские смогут в режиме онлайн (с планшета или телефона, к примеру) выяснить, были ли у водителя другие правонарушения, проходил ли он техосмотр, каково состояние его авто согласно последней проверке и так далее. В идеале это сможет также уменьшить число бумаг, которые водители возят с собой на всякий случай. Служить при этом дорожные патрули будут на старых стационарных постах, доставшихся от ГАИ, - всего их около 70. В Нацполиции подчеркивают: наличие патрульных на трассах с серьезной аварийностью действительно прямо влияет на число ДТП, поэтому без них не обойтись.

Многие интернет-пользователи считают, что новая полиция ситуацию критично не изменит - нужно воспитывать ответственность в самих водителях: "Новые засады в кустах и формальные ограничения на ситуацию никак не повлияют". Водители же уверены, что возвращение на трассы полицейских - это и возвращение взяток. "Будем опять снимать видео о хамящих патрулях. С другой стороны, за авариями тоже следить надо. Но я бы не набирал из "Кобры" и старого ГАИ", - пишут в соцсетях.

Появление дорожной полиции является только частью пятилетней реформы структуры правоохранительных органов - к примеру, параллельно с новыми гаишниками запустят и подразделения тактической полиции. Первые тактические группы патрульных будут небольшими - это 600 человек в Киеве, по 300 - в Одессе, Харькове и Днепре и 250 - во Львове. Они поддержат патрульных полицейских: могут подстраховать на выездах и реагировании на осложненные ситуации, а также обеспечат пешее патрулирование и обеспечение публичного порядка (например, во время акций или митингов). Тактическую полицию наберут в два этапа - до 1 августа этого года и до 1 декабря.

Источник: http://from-ua.com