Згідно стандартів НАТО: в українській армії введуть нові військові звання

09.06.2017 16:55

В українському оборонному відомстві завершили розробку проекту закону, який передбачає запровадження нових військових звань.

Як інформує replyua.net, про це сьогодні заявила Оксана Гаврилюк, очільниця управління комунікацій і преси міністерства оборони України, повідомляє прес-служба Міноборони. За її словами, мова йде про такі нові армійські військові звання, як «штаб-сержант», «майстер-сержант», «старший майстер-сержант», «головний майстер-сержант», а також корабельні військові звання: «штаб-старшина» , «майстер-старшина», «старший майстер-старшина» і «головний майстер-старшина».



«У тому числі, очікується, що у парламенті буде винесено на розгляд проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців». Він покликаний підвищити роль сержантського і старшинського складу Збройних Сил України в навчанні, вихованні, підготовці особового складу і виконання завдань за призначенням в відповідно до стандартів НАТО. Документ передбачає встановлення нових військових звань сержантського і старшинського складу», - зазначила Гаврилюк.



Для досягнення цієї мети законопроектом вносяться зміни в закон України про військовий обов'язок і військову службу, статут внутрішньої служби і дисциплінарний статут ЗСУ.