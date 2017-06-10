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ДО ЛИТВИ НА ЛІКУВАННЯ ПОЛЕТЯТЬ П’ЯТДЕСЯТ УКРАЇНСЬКИХ УЧАСНИКІВ АТО
10.06.2017 17:12
Президент України Петро Порошенко під час переговорів з Президентом Литовської Республіки Далєю Грібаускайте досягнув згоди, щодо проходження лікування у Литві додатково ще 50 українських військовослужбовців – учасників АТО. Про це повідомляють на офіційному сайті Президента України.
Нагадаємо, що починаючи з липня 2014 року до червня 2017 року Литва надала допомогу в реабілітації та лікуванні 155 військовослужбовцям України, які були поранені під час бойових дій в зоні АТО. За період січень – червень 2017 року медичну реабілітацію отримали 28 учасників АТО, 26 із них вже повернулися в Україну. Нині у Військовому реабілітаційному центрі Збройних Сил Литви проходять реабілітацію двоє учасників АТО.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Литва, участники, АТО
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